Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 81 metre uzunluğundaki ‘FG SEFA’ isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 08:07
Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı
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Lübnan’dan Gürcistan’a giden 81 metre uzunluğundaki ‘FG SEFA’ isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Karanlık Liman Demir Sahası kuzeyinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.


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