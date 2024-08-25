Çanakkale'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:53
Çanakkale'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 tutuklama
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içindeki 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla B.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ve Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında, şüpheliler S.B, A.U.Ç, U.K.K. ile İ.F.S. Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden U.K.K'nin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K.K, A.U.Ç. ile B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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