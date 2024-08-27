Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:01
Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-506" helikopteriyle, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta bir grubun ilerlediği tespit edildi.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-111" botu unsurları, lastik bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 37 düzensiz göçmeni kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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