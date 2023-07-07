Çanakkale’de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:46

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:47

Çanakkale’nin Biga ilçesi Savaştepe kavşağında sabah saat 05.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgye göre, Erol Emin idaresindeki 34 SD 4154 plakalı otomobil, 41 ACY 131 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı yaşamını yitirirken, sürücü Erol Emin ise yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Yüzbaşı’nın cansız bedeni ise Biga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

TIR sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.