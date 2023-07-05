İzmir'de feci kaza: TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü Delil Süer hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralı halde olay yerinden kaçan TIR sürücüsü E.T. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için hastaneye götürdü.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:47
İzmir'de feci kaza: TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
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Pamukyazı mevkisinde, önceki gün saat 20.40 sıralarında İzmir- Aydın karayolunda seyir halinde olan Delil Süer yönetimindeki 34 RB 5017 plakalı otomobil, önünde giden E.T. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

OTOMOBİLİ ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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