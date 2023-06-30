Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Erzincan’da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:32
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Kaza, saat 08. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tevfik Arslan idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İran uyruklu Ali Rahimi’nin kullandığı 27 AA 129 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın altına giren otomobildeki Ehas Arslan ile Latif Altıntaş kaza mahallinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Tevfik Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi, “Rampaya yukarı çıkıyordum. Bir baktım arkadan ses geldi. Camdan baktım otomobil dorsenin altına girmiş” dedi.

Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcının olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak inceleme başlatıldı.


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