Çanakkale’de Panama bayraklı yük gemisine baskın: Tam 7 bin 500 paket...

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (KİBA) ekiplerince bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çanakkale’de Panama bayraklı yük gemisine baskın: Tam 7 bin 500 paket...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:10

Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan limana dün ihracat yükü almak üzere boş olarak gelen Panama bayraklı kuru yük gemisine Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada geminin makine dairesine gizlenmiş 750 karton (7 bin 500 paket) sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


Etiketler: #çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi
İki bakanlığın işbirliği: Çanakkale'ye 'harem-selamlık' gezi

İki bakanlığın işbirliği: Çanakkale'ye 'harem-selamlık' gezi
Çanakkale'de 25 köye ulaşılamıyor: Ekipler teyakkuz halinde!

Çanakkale'de 25 köye ulaşılamıyor: Ekipler teyakkuz halinde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler