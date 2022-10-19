Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, muhtar gözaltına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ezine İlçesindeki bir restoranda Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emin B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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