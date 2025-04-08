Çanakkale'de 'şap hastalığı' alarmı... Bölgeye giriş ve çıkışlar durduruldu!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:33

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede şap hastalığı tespit edildi. Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hastalık ile ilgili olarak gerekli idari ve fenni tedbirler alındı.

"HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şap hastalığı tespit edilen köyde karantina başlatıldı. Çan ilçemize bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulguları kesinlik kazanmış; bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçilmiştir. Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatılmış olup, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durdurulmuştur."

TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK!

Öte yandan, Biga İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Biga Hayvan Pazarı 8 Nisan tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle kapatıldı.

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sadece pazarın kapatılmasıyla kalınmayacağı, aynı zamanda kesim ve ithalat dışında tüm hayvan hareketlerinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Çevre il ve ilçelerimizde Şap Hastalığı vakalarının artması üzerine İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonumuz tarafından alınan Şap Hastalığına karşı Koruma Tedbirleri kapsamında; 08.04.2025 tarihi itibariyle 3 hafta süreyle Hayvan Pazarı kapalı olacaktır. 08.04.2025 tarihi itibariyle 3 hafta süreyle kesim ve ithalat dışında tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştır. İlçemiz genelinde halihazırda devam eden şap aşılaması bu süreçte tamamlanacaktır. Kolluk kuvvetlerimiz ile koordineli olarak yol kontrolleri arttırılacaktır. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun uyarınca 105.274,00 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.