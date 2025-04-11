Osmaniye'de şüpheli ölüm... Ailesi cansız bedenini buldu!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:09

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:09

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 596 Sokak'ta bulunan bir evde hareketsiz şekilde yatan Davut Çatalbaş'ı (40) gören ailesi, durumu hemen 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Davut Çatalbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Şüpheli ölüm üzerine polis olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları kontrolün ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.