Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 22:13

Güncelleme: 15.09.2023 - 22:13

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 10 ikamete

uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait muhtelif sayıda fişek ve narkotik madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.