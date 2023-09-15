Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 10 ikamete
uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait muhtelif sayıda fişek ve narkotik madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
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