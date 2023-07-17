Son Dakika: Adana'nın ardından Datça’da orman yangını!
Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.
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