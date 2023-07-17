Son Dakika: Adana'nın ardından Datça’da orman yangını!

Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:40
Son Dakika: Adana'nın ardından Datça’da orman yangını!
Abone Ol google-news

Muğla'nın Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.


Datça orman yangını Son dakika

İlgili Haberler

Otlukta çıktı, ormana sıçradı: Adana'da orman yangını!

Otlukta çıktı, ormana sıçradı: Adana'da orman yangını!
Belen'de orman yangını dehşeti: Depremin yıkamadığı evler yerle bir oldu

Belen'de orman yangını dehşeti: Depremin yıkamadığı evler yerle bir oldu
İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını söndürüldü

İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını söndürüldü

En Çok Okunan Haberler