Çanakkale'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 5 yaralı

Çanakkale'de, şarampole düşüp, kenardaki toprak yığınına çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:59
Abone Ol google-news

Güzelyalı köyünde, saat 13.30 sıralarında 5 yolcusu ile Manisa'nın Soma ilçesinden Çanakkale'ye giden Ahmet Akkuş'un kullandığı 45 VH 001 plakalı yolcu otobüsü, şarampole çıkıp toprak yığınına çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yolcular Yasemin Y. (44), Elif Nisa Y. (8), Ayşe Ç. (39), Halil K. (62) ve Öykü B. (31) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


çanakkale yolcu otobüsü yolcu

İlgili Haberler

Bursa'da halk otobüsü devrildi: 10 kişi yaralandı!

Bursa'da halk otobüsü devrildi: 10 kişi yaralandı!
Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
New York’ta tur otobüsü ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı

New York’ta tur otobüsü ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı

En Çok Okunan Haberler