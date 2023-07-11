Çanakkale'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 5 yaralı
Çanakkale'de, şarampole düşüp, kenardaki toprak yığınına çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.
Güzelyalı köyünde, saat 13.30 sıralarında 5 yolcusu ile Manisa'nın Soma ilçesinden Çanakkale'ye giden Ahmet Akkuş'un kullandığı 45 VH 001 plakalı yolcu otobüsü, şarampole çıkıp toprak yığınına çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Yolcular Yasemin Y. (44), Elif Nisa Y. (8), Ayşe Ç. (39), Halil K. (62) ve Öykü B. (31) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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