Çanakkale'deki ekiplerden çağrı: İnsan desteğine ihtiyacımız var

Yayınlanma: 23.08.2023 - 21:03

Güncelleme: 23.08.2023 - 21:11

Türkiye afetlerle sınanmaya devam ediyor. Dün Çanakkale’de başlayan yangın, hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı. En az 9 köyün tahliye edildiği yangın bölgesinde bulunan Acil Sivil Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Artun Emirbayer, gazetemiz aracılığıyla insan desteği çağrısında bulundu. Yangının ilk saatlerinden beri 20 kişilik ekipleriyle beraber bölgede bulunduklarını belirten Emirbayer, “toprak yapısının boğazlı(girintili) olması ve rüzgar işimizi zorlaştırıyor, yangının önünü bir türlü kesemiyoruz” dedi. Bölgeye müdahale eden kişilerin durumlarının da çok iyi olmadığına dikkat çeken Emirbayer şunları söyledi:

“KRİTİK NOKTADA MÜDAHALE EDİYORUZ”

“Dün geceden beri buradayız. Uykusuz ve yemek yemeden yangınla mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız bitkin durumda, adeta öksürerek siyah duman kusuyorlar. Ne olursa olsun yangın sönene kadar burada kalmaya kararlıyız ancak insan gücüne ihtiyacımız var. Çapa yapmaktan hortum tutmaya kadar her konuda yardım edebilecek insan lazım. Bu kadar müdahale ile sönebilecek bir yangın değil. Alevler yaklaşık 15 bin hektarlık alana sıçramış durumda. Şu an Aşağıokçular Köyü yukarı mevkisindeki fidanlık kısmındayız. Bu noktadan yangının önünün kesilmesi, yangının seyri açısından çok önemli. O yüzden havanın kararması havadan müdahaleyi kısıtlasa da biz karadan bu kritik bölgede var gücümüzle mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız.”