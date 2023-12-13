Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği saat 14.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açılmış olup, 300 metre üzeri gemi geçişine müteakip saat 18.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak da açılması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Boğazda gemi trafiği yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla çift yönlü askıya alınmıştı.
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