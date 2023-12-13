Son Dakika: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:30

Güncelleme: 13.12.2023 - 09:35

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat: 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.