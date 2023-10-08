Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: 6 dönüm zarar gördü

Yayınlanma: 08.10.2023 - 18:28

Güncelleme: 08.10.2023 - 18:39

Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy’de henüz belli olmayan bir nedenle saat 16.15 sıralarında orman yangını çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 5 arazöz ve 45 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.