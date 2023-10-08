Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 17:29
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor!
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Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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