Çeşme'de orman dışı alanda çıkan yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:17

Güncelleme: 16.08.2024 - 09:42

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.