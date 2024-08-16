Çeşme'de orman dışı alanda çıkan yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:17
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Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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