Çanakkale'deki orman yangınına müdahale eden görevlinin üzerine ağaç devrildi!

Çanakkale’de orman yangınıyla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada üzerine ağaç devrildi. Yaralanan kişiye önce ekip arkadaşları daha sonra sağlık ekibi müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:25
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale eden görevlinin üzerine ağaç devrildi!
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Çanakkale’de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi. O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar Köyü Mezarlığı'ndaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan Galip Dinçer Özkan’ın müdahalesi sırasında üzerine ağaç devrildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR!

Vücudunda kırıklar oluşan arama kurtarma görevlisinin yardımına ekip arkadaşları koşarken, bölgede yaşayanlar durumu hazırda bekleyen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırdı. Yangın söndürme aracı ise, dev ağacın altında adeta kullanılamaz hale geldi.


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