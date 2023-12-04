Çanakkale'yi sağanak vurdu... Kepez Çayı taştı
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale için yaptığı 'sarı kodlu' uyarının ardından bugün sabaha karşı kentte sağanak etkili oldu.
Kepez beldesinde yağmur suları nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.
Şehir merkezinde bazı yerlerde de su birikintileri oluştu. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
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