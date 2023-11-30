Sarıyer'de sağanak... Semt pazarını su bastı, araçlar mahsur kaldı!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:04

Güncelleme: 30.11.2023 - 00:11

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak sonrası Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde kurulan semt pazarını su bastı. Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle rögardan taşan su pazar yerini göle çevirdi. Tezgah üzerindeki ürünlerini son anda kurtaran pazarcılar, tablalarını ve suya gömülen meyve-sebze kasalarını bırakmak zorunda kaldı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

İhbar üzerine pazar yerine sevk edilen belediye görevlileri çevrede tedbir alarak caddede biriken suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı sürücüler uyarıları dikkate almayarak göle dönen caddeden geçmek isteyince araçları suda kaldı. Sürücülerden biri su çekilene kadar bir süre otomobilinde bekledi.

Belediye görevlileri iş makinesi yardımıyla pazar yeriyle Ayazağa Deresi'ni ayıran istinat duvarında delik açarak suyu tahliye etti. Suyun bir kısmının tahliye edilmesinin ardından otomobilinde mahsur kalan sürücü çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıktı.

Caddeyi göle çeviren yağmur suyunun tamamen tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

OTOMOBİLİNDE MAHSUR KALDI

Tüm uyarılara rağmen otomobiliyle suyun içine giren ve aracında bir süre mahsur kalan Bekir Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Zaten trafik çok yoğundu biliyorsunuz, her yer tıkalıydı. Burada da tıkanmıştı. Bir anda açıldı, ben de geçebilirim diye devam ettim. Yol kapalı değildi, herhangi bir emniyet alınmamıştı. Suyu gördüm ama biraz öncesinde aynı su birikintisinden yine vardı, oradan geçtim. Burada biraz ortalara doğru ilerleyince araç stop etti. Dolayısıyla kaldık. Kısa bir süre mahsur kaldım, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu."

"MÜHENDİSLİK HATASI"

Caddede esnaflık yapan Ferhat Çakır, su baskınının mühendislik hatası nedeniyle gerçekleştiğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Zaten gün boyu yağdı. Bu olay, daha önce 2001'li yıllarda oluyordu ama bu kadar değildi. Dereye şu anda bir gider açtılar. O giderden önce kapattılar, görsele dayalı bir hizmet yapıldı burada park yaptılar. Burada, Sarıyer Belediyesi'nin bir suçu yok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı bunu. Orada bizim demirli ızgaralarımız vardı, direkt dereye akardı su. Bunu kapattıkları için böyle oldu. Koskoca Ayazağa Mahallesi'nin merkezindeki pazar bugün saat 15.00'dan sonra felç. Yollar da felç, her şey de felç.

Şu saat oldu insanlar çalışıyor, yazık günah emekçi onlar. Mühendislik hatası başka bir şey değil. Yani şurada görsele dayalı bir hizmet değil de mühendisliğe dayalı bir hizmet yapsalardı bu olay olmazdı. Kimse de mağdur olmazdı. Yazık esnafın mallarını su bastı. Esnaf perişan oldu, günümüz harap oldu. Rögarlar geri teptiği için su baskını oldu. Buradakiler yetersiz kaldı, çekmedi. Gelen suyu tahliye edemedi. Suyu tahliye edemeyince, su baskını yaşandı. Yoksa dere zamanında yapıldı, güzel oldu bu olayı yaşamıyorduk. Meyveci arkadaşlarımız zarar etti, sular çekilsin zaten görürsünüz kasalarını, mallarını. O çocuklar zarar etti, yazık. Emekçi insanlar, soğuk, fırtına, yağmur, 3 kuruş kazanmak için uğraşıyorlar ama başkasının hatasını, cezasını biz çekiyoruz."