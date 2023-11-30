Bursa'da sağanak... Kadın işyerinde mahsur kaldı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanakta işyerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:38
Bursa'da sağanak... Kadın işyerinde mahsur kaldı!
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Bursa'nın Mudanya ilçesi İskele Caddesi'ndeki işyerini kontrol etmek için evinden çıkan Şadıman Sözen (66) sel nedeniyle dükkanında mahsur kaldı.

Sözen, bölgede çalışma yapan kepçe yardımıyla işyerinden alınarak güvenli yere bırakıldı.

Kadının kurtarıldığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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