Çanakkale'yi sağanak vurdu... Yollar göle döndü!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:53

Güncelleme: 15.12.2023 - 17:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterdi.

Yağış hayatı olumuz etkilerken kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı işyerleri ile Küçük Sanayi Sitesi’nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgede İl Özel İdare’ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirirken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.