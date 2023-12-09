Düzce'de sağanak yağış... Evleri su bastı, doğalgaz borusu patladı!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:55

Güncelleme: 09.12.2023 - 19:55

Düzce'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı.

EVLERİNDEN UZAKLAŞTILAR!

Yurttaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı yurttaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştı.



Öte yandan Gölyaka ilçesine bağlı Esen Mahallesi'nde de, aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.

