Düzce'de sağanak yağış... Evleri su bastı, doğalgaz borusu patladı!

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Bazı evleri su basarken, doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:55
Düzce'de sağanak yağış... Evleri su bastı, doğalgaz borusu patladı!
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Düzce'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı. 

EVLERİNDEN UZAKLAŞTILAR!

Yurttaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı yurttaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştı. 

Öte yandan Gölyaka ilçesine bağlı Esen Mahallesi'nde de, aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.


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