Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı!
Seçime 4 gün kala, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'sandık' çağrısı yaptı. İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir" bilgisini paylaştı.
28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 4 gün kala, CHP'den İstanbullulara 'sandık' çağrısı yapıldı.
"YAPARSIN İSTANBUL"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır. 28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir. #Yaparsınİstanbul"
Sevgili İstanbullular— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 24, 2023
Müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır.
28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir #Yaparsınİstanbul pic.twitter.com/CSBON4kj9V
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