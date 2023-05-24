2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı!

Seçime 4 gün kala, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'sandık' çağrısı yaptı. İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir" bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:53
Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı!
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28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 4 gün kala, CHP'den İstanbullulara 'sandık' çağrısı yapıldı.

"YAPARSIN İSTANBUL"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır. 28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir. #Yaparsınİstanbul"


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