Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:53

Güncelleme: 24.05.2023 - 18:03

28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 4 gün kala, CHP'den İstanbullulara 'sandık' çağrısı yapıldı.

"YAPARSIN İSTANBUL"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır. 28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir. #Yaparsınİstanbul"