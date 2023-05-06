Canan Kaftancıoğlu'ndan öldürülen müzisyen Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyareti

Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:38

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:51

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sokak müzisyenliği yapan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, geçen salı günü iddiaya göre, istediği parçayı söylemediği Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün öldürülen Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"BU KADAR MI KOPTUK"

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından öldürülen müzisyen Cihan Aymaz’ın ailesine yaptığı taziye ziyaretiyle ilgili de şu paylaşımı yaptı:

"Cihan’ın acısının yanında ayrıca üzüldüğüm şey, bir tane! bile AKP’li yetkili ve yöneticinin aileye taziyeye gitmemiş olması… Bu kadar mı koptuk, koparıldık birbirimizden. Ne acı ne yazık! 86 milyon yeniden barışacak ve buluşacağız acıda, tasada ve kıvançta #SanaSöz."

KILIÇDAROĞLU'NUN TAZİYE MESAJINI DA İLETTİLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu; İl Yöneticimiz ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte Kadıköy’de öldürülen sokak sanatçısı Cihan Aymaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziyelerini iletti" denildi.