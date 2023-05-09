Canan Kaftancıoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: Suç işleme bitanesi!

İçişleri Bakanlığı'nın sandık sonuçlarını polis ve jandarmaya toplatma girişimine yönelik tepkiler sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 14:11
Canan Kaftancıoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: Suç işleme bitanesi!
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Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, 'paralel seçim kurulu' oluşturma girişimi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) dönen İçişleri Bakanlığı'nın, bu kez de sandık sonuçlarını polis ve jandarmaya toplatma girişimi gündeme taşındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

"YAPAMADIĞIN İŞİNE BAK SEN"

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seçim YSK ve siyasi partilerin sorumluluğundadır! Yap(a)madığın işine bak sen! Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi:)"

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran İçişleri Bakanlığı sandık bilgileri ile il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını istemişti. 

Yurtdışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarını da talep etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuya ilişkin "İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir YSK tespit ettik" açıklamasında bulunmuştu.

YSK bakanlığın başvurusunu “Seçim, seçim kurullarının işidir. GAMER'in seçim görevi bulunmuyor” gerekçesiyle reddetmişti.

Bunun üzerine geçen Cuma günü 81 ilde GAMER’den sorumlu vali yardımcıları ile GAMER müdürlerinin bir araya geldiği toplantıda bakanlığın, sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp excel tablosu haline getirilerek, GAMER'e gönderilmesini kararlaştırdığı kamuoyuna yansıdı.


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