Paralel yapı için yeni hamle! Murat Bakan'dan jandarmaya talimat iddiası

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:19

Güncelleme: 09.05.2023 - 15:28

İçişleri Bakanlığı tarafından paralel seçim takip sistemi iddialarına dair CHP'li Murat Bakan yeni bir açıklama yaptı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini açıkladı.

Jandarma ve Emniyet teşkilatına seslenen Murat Bakan "Asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir" çağrısında bulundu.

"JANDARMAYA SÖZLÜ OLARAK SÖYLÜYOR"

CHP'li Bakan şunları söyledi:

“Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın, diyor. Jandarma kırsal alanda görevli. Jandarmanın da Emniyet'in de böyle bir görevi yok buradan hem jandarma teşkilatımıza hem de Emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve asayişi sağlamak, nüfus ve vatandaşlık işleri ve mülki idare ile ilgili yetkileri vardır. Cumhurbaşkanının 1 nolu kararnamesine göre. Asla veri göndermeyin yarın sizin de bundan dolayı kanunsuz emirden dolayı bir hukuki sorumluluk altına girme olasılığınız var. O yüzden uyarıyorum buraya veri göndermesinler YSK veriyi toplayıp açıklayacak.”