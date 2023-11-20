Candan kardeşlerin soruşturmasında yeni gelişme!
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmalarının ardından yeni gelişme yaşandı. Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutukluluk hallerine avukatı tarafından itirazda bulunuldu.
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmalarının ardından yeni gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutukluluk hallerine avukatı tarafından itirazda bulunuldu.
İKİ SUÇTAN GÖZALTI
Geçen salı günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler gözaltına alınmıştı.
ÖRGÜT ÜYESİ SUÇLAMASI
Emniyetteki ifadelerin ardından Candan kardeşler, 5 gün önce Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldü. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.
TUTUKLANMA KARARI VERİLMİŞTİ
Mahkeme başkanı Candan kardeşler için tutuklama kararında şu ifadeler yer almıştı:
"Dosyada şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin beyanları, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanlarının bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, isnat olunan eyleme yasada, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, katalog suçlardan olması nedeniyle, adli kontrol tedbirleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi."
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