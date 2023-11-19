Candan kardeşlerin ifadelerinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 19.11.2023 - 12:02

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından salı sabahı gözaltına alındı. İki gün emniyette kaldılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Candan kardeşler tutuklandı.

"10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK"

Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D ulaştı. Bahar Candan, çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini iddia etti.

PHOTOSHOP SAVUNMASI

Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili olarak da “Onlar photoshop” dedi.

Bahar Candan, kendini "Lüks bir yaşantım yok” diye savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını, böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.

“ABLAM AYRILDIKTAN SONRA BENİMLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI”

Bahar Candan, çete lideri Onur Apaydın ile olan bağlantısıyla ilgili soruya “Adını Kaan olarak biliyordum, meğerse bu yalanmış, gerçek ismi Onur Apaydınmış, ablamın sevgilisiydi ilişkileri bir yıl sürdü, sonra benimle görüşmeye başladı, beraber yemeğe de çıktık, keşke onu hiç tanımasaydım” savunması yaptı.

Nihal Candan da kardeşi gibi benzer bir ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip sevgilisi olan çete lideri Onur Apaydın’ın kendisini kandırdığını söyledi.