'Ömer'in yönetmeni Cem Karcı: İstanbul'daki camilere girmemiz yasaklandı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:35

Güncelleme: 07.05.2024 - 16:35

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", dün akşam 54. bölümüyle ekranlara veda etti. Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı dizi, final bölümüyle izleyicilerine veda etti. Dizinin oyuncuları ve yönetmeni, sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarla hayranlarına veda etti.

Dizinin yönetmeni Cem Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmelerinin yasaklandığını açıkladı. Karcı, 'Ömer' dizisinin amacının ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu vurguladı.

Yönetmenin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam son defa Ömer diyoruz! Sevginin ve dayanışmanın gücüyle çıktık bu yola. Birilerine dokunabilmeyi, hayatlarında farklı bir bakış açısı yaratabilmeyi amaçladık. Birilerini rahatsız etti belli ki anlattıklarımız, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı. Oysa ki niyetimiz ayrıştırmak değil birleştirmekti. Dinin kutuplaşmayı değil sevgiyle birleştirmeyi esas aldığını anlatabilmekti. Yine de elimizden geleni yaptık. Bunu göze sokmadan usul usul edebiyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan olmayan her izleyicimize teşekkür ederim. Bence de erken bir veda bu evet. Ama yeni hikayelerle sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum."

Dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, diziden ayrılmasının ardından, "Bir sürü anı, fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak" şeklinde veda etti. Dizide Ömer'i canlandıran Selahattin Paşalı ise, "Ömer son kez ekrana geldi. İzleyen ve emek veren herkese teşekkür ederim. İyi ki karşılaştık. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Diğer oyuncular da veda paylaşımları yaparak dizinin bitişini duyurdular. Merve Dizdar, Emre Taşkıran ve diğer ekip üyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden duygusal mesajlarla veda ettiler.