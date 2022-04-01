Candaş Tolga Işık'tan 'Ethem Sancak' iddiası: İstifa dilekçesini sundu

01 Nisan 2022 Cuma, 20:56

AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra bugün partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşmada “Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik” demişti.

Ardından Sancak, Sözcü'ye açıklama yaparak “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerine ilişkin, “Hayır, yalan. Ben öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi, Amerika'nın desteğiyle değil” demişti.

"ETHEM SANCAK İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu.

Işık, "Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, "Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu" dedi" ifadelerine yer verdi.