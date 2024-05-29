'Canımızı veririz canlarımızı vermeyiz'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:39

Güncelleme: 29.05.2024 - 22:39

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanırken İzmir’de baro, tabip odası ve TMMOB’nin başı çektiği meslek odaları, hayvan hakları dernekleri ve yurttaşlar “Katliama sessiz kalmayacağız!” başlıklı eylem gerçekleştirdi.

İzmir Barosu önünde toplanan grup “Uyutma değil öldürme! Katliam yasasına hayır” pankartı açarak “Kan kokuyor kan kokuyor barınaklarınız kan kokuyor”, “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” “İktidar elini dostlarımız çek”, “Susma haykır yaşamak haktır”, “Kısırlaştır aşıla sokaklarda yaşat”, “Hayvana insana yeryüzüne özgürlük”, İktidar yasanı al başına çal” sloganlarıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüdü.

“ASIL FAİLLER KENDİLERİNİ GÖRÜNMEZ KILIYOR”

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önüne düzenlenen basın açıklamasını okuyan avukat Melike Özdemir Ballı, sokakta yaşayan hayvanlar insanlar için tehdit ve bir güvenlik sorunu olarak gösterilerek kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını aktararak, “Asıl failler kendilerini görünmez kılarken yoksulluğun, ihmaller sonucu meydana gelen ölümlerin, ekonomik krizin ve çarpık kentleşmenin faturası her şeyden habersiz sokaklarda yaşam mücadelesi veren bir canlı türüne kesilmiştir. Sonuç olarak doğal yaşam alanı, Avrupa modeli, medeniyet, uyutma gibi sevimli ama aldatıcı ifadeler ile sokakta yaşayan hayvanları tecride ve ölüme götürecek bir yaklaşımın topluma kabul ettirilmeye çalışıldığına şahit olmaktayız” dedi.

"CAN VERİRİZ CANLARIMIZI VERMEYİZ”

Uyutma adı altında hayvanların yaşam hakkını ve özgürlüklerini ellerinden alacak her türlü düzenleme ve uygulamanın karşısında olacaklarını aktaran Ballı, “Gerçek dışı haberler ve sosyal medya çalışmaları ile katliamları meşru kılmanıza, nefret söylemleri ile şiddeti teşvik etmenize, hayvanların kaderini şaibeli anketleriniz ile belirlemenize izin vermeyeceğiz! Sizleri en temel hakları dahi görmezden gelinen, ormanlara, çöplüklere, otoyol kenarlarına atılan, barınak ve doğal yaşam alanı denilen toplama kamplarında ölüme, hastalığa, açlığa mahkûm edilen, zehirlenen, açlıktan birbirini yiyen, canlı canlı gömülen, yakılan, işkence gören, tecavüz edilen, vahşice öldürülen hayvanlardan yana saf tutmaya ve yüzyıllardır var olan birlikte yaşam kültürümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kültürümüzün, inançlarımızın, değerlerimizin, geleneklerimizin, vicdanımızın, bilimin, hak ve özgürlüklerin ışığında; yine gerekirse ‘can veririz, canlarımızı vermeyiz’ diyerek hiçbir hayvanı sürgüne, toplama kamplarına, ölüme göndermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Yaşamı paylaştığımız mahalle sakinlerimizin, dostlarımızın tek bir tanesinin dahi tecrit edilmesine, katledilmesine izin vermeyeceğiz. Bin yıllardır bu topraklarda hep birlikte vardık, var olacağız. Sokakta yaşayan hayvanlar yalnız ve savunmasız değildir! Sokaktayız, yanınızdayız!” diye konuştu.