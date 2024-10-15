'Canını alacağım' demişti: Esra Erol'u videoyla tehdit eden kişi yakalandı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:51

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:57

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Tehdit mesajları alan Esra Eroli ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tutuklanan 'mehdi' Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" demişti.

"Seni destekleyenlerin de canını alacağım" diyerek tehditlerine devam eden mürid, "Benim canımla uğraşırsan, surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle korkmadan ülke gündemini sarsan kadın cinayetine atıfta bulunmuştu.