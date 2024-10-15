'Canını alacağım' demişti: Esra Erol'u videoyla tehdit eden kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan H.D. isimli şahıs gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Tehdit mesajları alan Esra Eroli ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Tutuklanan 'mehdi' Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" demişti.
"Seni destekleyenlerin de canını alacağım" diyerek tehditlerine devam eden mürid, "Benim canımla uğraşırsan, surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle korkmadan ülke gündemini sarsan kadın cinayetine atıfta bulunmuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketinde tek cevap!
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'