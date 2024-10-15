Tutuklanan 'mehdinin' müridinden Esra Erol'a ölüm tehdidi: 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:40

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:44

Esra Erol'un programına katılan Fatma isimli kadın, kızı Mevlüde'nin kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti.

Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın, kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü. Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu.

Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

'SENİN CANINI ALACAĞIM'

Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi.

"Seni destekleyenlerinde canını alacağım" diyerek tehditlerine devam eden mürid, "Benim canımla uğraşırsan, surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle korkmadan ülke gündemini sarsan kadın cinayetine atıfta bulunması dikkat çekti.

ESRA EROL'DAN TOKAT GİBİ YANIT

Ölümle tehdit edilen Erol, canlı yayında cevap verdi.

Canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, "Bayramiç'teki termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var. Ben bunların inandığı şeye inanmıyorum. Bizim dinimiz garibanı, çaresizi koruyan bir din. Bizim dinimizin içinde para yok. Bizim dinimizde 'Anneni babanı bırak gel' diye bir şey var mı?" dedi.

Erol sözlerine şu sözlerle devam etti:

"Evet bir yere çomak soktum iyi ki de soktum. Bu program ne yaptığımı biliyorum. Ben bu programı yaparken tek başıma değilim. Buradaki her olayın ihbarı sizlerin sayesinde aydınlanıyor. Bu olay sebebiyle geçtiğimiz hafta üyelerden bir tehdit aldım. Uğraşıyorum, uğraşmaya da devam ediyorum. Bir yıldır eli kulağında bekliyorduk. Bu ülkede suçlar varsa kişiler varsa o suçların gerekli cezayı alması için görev insanları var. Savcılarımız ve emniyet ekipleri sayesinde adalet yerini buluyor."

"BİZLERLE UĞRAŞMAYIN"

Gerekli yerlere şikayet ettiğini söyleyen ünlü sunucu "Kim beni tehdit ediyorsa aynen gittim şikayetimi yaptım. Benim bu saatten sonra yapabilecek başka bir şeyim var mı? Yok. Bizlerle uğraşmayın" ifadelerini kullandı.