Esra Erol'u tehdit eden mürid hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:58

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:58

Çanakkale’de kendini 'mehdi' olarak tanıtan dolandırıcı Mustafa Çabuk’un tutuklanmasının ardından, müridi Hasan Demir, ünlü sunucu Esra Erol’u ölümle tehdit etti. Erol'un sosyal medya hesabından paylaştığı ses kayıtları, kamuoyunda yankı uyandırdı.

Erol, tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaşarak durumu kamuoyuna duyurdu. Mürid Hasan Demir, çektiği videoda, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım" ifadelerini kullandı.

Erol, tehditler sonrası yaptığı açıklamada, "Termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var" şeklinde bilgi verdi.

Sabah'ın aktardığına göre; Esra Erol'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi. Hasan Demir'in Sakarya'da yaşadığı belirlendi. Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Daha önce, Erol'un programına katılan bir konuk, kızının kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'a kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Mağdur, canlı yayında "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti.