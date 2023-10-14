Canını zor kurtardı... Düğün konvoyuna tepki gösteren kişi saldırıya uğradı!

Çekmeköy'de trafiği yavaşlatan düğün konvoyundakiler, kendilerine tepki gösteren araçtakilere saldırdı. Araç sürücüsünün kaçmak isterken aracının da tekmelendiği anlar, kameralara yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:54
Canını zor kurtardı... Düğün konvoyuna tepki gösteren kişi saldırıya uğradı!
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İstanbul'da Şileyolu Çekmeköy mevkiinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre düğün konvoyu trafiği yavaşlatınca, bir araçtakiler tepki gösterdi. Otoyoldaki  tartışma kavgaya dönüştü.

Düğün konvoyundakiler araçta bulunanlara saldırdı. Sürücü kaçmak isterken aracı da tekmelendi.

O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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