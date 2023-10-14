Canını zor kurtardı... Düğün konvoyuna tepki gösteren kişi saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:54

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:54

İstanbul'da Şileyolu Çekmeköy mevkiinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre düğün konvoyu trafiği yavaşlatınca, bir araçtakiler tepki gösterdi. Otoyoldaki tartışma kavgaya dönüştü.

Düğün konvoyundakiler araçta bulunanlara saldırdı. Sürücü kaçmak isterken aracı da tekmelendi.

O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.