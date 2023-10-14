Canını zor kurtardı... Düğün konvoyuna tepki gösteren kişi saldırıya uğradı!
Çekmeköy'de trafiği yavaşlatan düğün konvoyundakiler, kendilerine tepki gösteren araçtakilere saldırdı. Araç sürücüsünün kaçmak isterken aracının da tekmelendiği anlar, kameralara yansıdı.
İstanbul'da Şileyolu Çekmeköy mevkiinde korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre düğün konvoyu trafiği yavaşlatınca, bir araçtakiler tepki gösterdi. Otoyoldaki tartışma kavgaya dönüştü.
Düğün konvoyundakiler araçta bulunanlara saldırdı. Sürücü kaçmak isterken aracı da tekmelendi.
O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- Kara harekâtı başladı!
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- İsrail konvoyu bombaladı!
- 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu