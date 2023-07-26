Otobüsün önünü kesip, şoföre saldırdılar!

Sancaktepe'de İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otobüsün önünü kesen otomobildekiler, camı kırarak şoförü darbetti.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:03
Otobüsün önünü kesip, şoföre saldırdılar!
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsün önünü kesti. Yanında bulunan bir kişi ile birlikte otobüsün camını kırarak şoförü yumrukladı.

Saldırganlardan biri olay anında silah çekti. Yurttaşlar saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar başka bir yurttaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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