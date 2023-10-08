Köpekleri ölünce veteriner hekimlere saldırdılar: Bir stajyer kalp krizi geçirdi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:16

Güncelleme: 08.10.2023 - 08:17

OMÜ Hayvan Hastanesi'nde 5 Ekim’de müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., iddiaya göre, ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.

Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti. Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.