Köpekleri ölünce veteriner hekimlere saldırdılar: Bir stajyer kalp krizi geçirdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı hayvan hastanesinde Z.H. ve kız arkadaşı A.K., tedavi için getirdiği köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciyi darbetti. Stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirirken, iki veteriner hekim ve iki öğrenci de yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:16
Köpekleri ölünce veteriner hekimlere saldırdılar: Bir stajyer kalp krizi geçirdi
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OMÜ Hayvan Hastanesi'nde 5 Ekim’de müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., iddiaya göre, ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.

Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti. Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Samsun veteriner

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