Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Cumhuriyet'e ziyaret
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen, dün gazetemize dayanışma ziyaretinde bulundu.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen'i Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı Hüseyin Yıldız ve yazarımız Miyase İlknur ağırladı.
Alev Coşkun, Alper Taşdelen’e “Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay” adlı kitabını hediye etti.
Taşdelen, “AKP iktidarı boyunca basına uygulanan sansürler, baskılar demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri. Basın, çağdaş demokrasilerde en büyük kamu görevi yapan güçlerden birisidir. Cumhuriyet gazetesini ziyaret ederek dayanışma birlikteliğimizin özellikle altını çizmek istedik. Cumhuriyet, bizim için gazete olmasının ötesinde hepimizin yetişmesini sağlayan en büyük okuldur. Rahmetli İlhan Selçuk’tan bu yana Cumhuriyet gazetesinin hepimizin üzerinde emeği vardır. O yüzden Cumhuriyet yaşamalıdır. Bizler bu ülkenin aydınları olarak, bu ülkenin Atatürkçü yurtseverleri olarak gazetemizin yanında olacağız” dedi.
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