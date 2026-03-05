Çankaya Belediyesi ve Ankara CUMOK'tan '8 Mart' etkinliği

Yoğun katılım içinde geçen etkinlik Ankara Gazi Mandolin grubunun programı ile başladı.

Gazi Eğitim Müzik bölümü mezunu öğretmen ve akademisyenlerden oluşan topluluğun mandolin dinletisi ilgi ile izlendi. Mandolin grubunun diğer bir özelliği ise bütün üyelerinin babalarının Köy Enstitüsü mezun öğretmenler olması.

Dinletiden sonra Prof. Dr. Erendiz Atasü ''Kadınlar ve Toplumsal Bunalım'' konulu sunumunu yaptı. Dünya'da ve Türkiye'de kadın hakları ve mücadelesi ayrıntılı olarak anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar için yaptıkları ve 1918 yılında yazdığı ''M. Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları'' adlı eserden bölümler okundu.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Erendiz Atasü Cumhuriyet Kitaplarından yayınlanan ''Yurdum Gurbet Olmasın'' adlı kitabını imzaladı.

Çankaya Belediyesini temsil eden Çayyolu Emekliler Lokali Birim sorumlusu Songül Özkan tarafından konuşmacı ve sanatçılara kadın mücadelesinin önderi Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Cumhuriyet Kitaplarından çıkan ''Güneş Umuttan Şimdi Doğar'' kitabı armağan edildi.