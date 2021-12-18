Çankaya Belediyesi’nden öğrenci kimliğini gösteren herkese akşam yemeği...

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Örgün eğitime başlamasının ardından aynı zamanda üniversite kenti olan Ankara’da da barınma sorunları baş gösterdi. FETÖ yurtları kapatılmıştı ama devlet üniversiteliye barınma olanağı sunamadı. Hemen devreye Mansur Yavaş girdi ve başkentte barınamayan üniversiteliler otellere yerleştirildi. Yavaş’ın son sloganı şu; Kimse dışarıda kalmayıncaya kadar barınma olanağı sağlanacak.

GÖZALTI YOK, YEMEK VAR

Fiyat artışlarının karabasan gibi insanların üzerine çökmeye başladığı ilk günlerdi. Üniversitelilerin en önemli sorunlarından birisi de beslenme sorunuydu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sorunu ilk fark edenlerden oldu. Hemen, hızla karar aldı: Belediye yemekhanesinde öğrenci kimliğini gösteren üniversite öğrencilerine akşam yemeği verilecek. Hazırlıklar bir haftada tamamlandı ve uygulama başladı.

Şimdi akşamları kentin en kalabalık meydanı Kızılay’dan geçenler, birbirlerine, “Bu ne kuyruğu?” diye Çankaya Belediyesi’nin önünü gösteriyorlar. Haber müdürümüz Erdem Sevgi dikkatimizi çekince önceki gün akşam saatlerinde fotomuhabirimiz Necati Savaş ile birlikte soluğu Kızılay’da aldık…

Üniversitelilerin yemek kuyruğu otobüs duraklarının olduğu yere kadar uzamış. Bazı yurttaşlar, yanlışlıkla otobüs yerine yemek sırasına giriyor, durumu öğrenince ayrılıyor.

Sıraya girdik. Öğrenciler yine, otobüs sırasıyla karıştırdığımızı düşündü. Sıranın bulunduğumuz bölümü duraklardan iyice ayrılınca üniversiteliler, “Ağabey, sen nerede okuyorsun, kaçıncı üniversite?” gibi sorular yöneltmeye başladı. “Okumadan duramıyorum” diye karşılık verince, “Ağabey bizim yerimize de okusana.” diye takılanlar oldu.

Sonra sohbete başladık. Tamamına yakını kent dışından, taşradan gelmiş. Evet, beslenme ciddi sorun. Her şeye sürekli zam geliyor ve öğrenciler mağdur. Bazıları, günü birkaç simitle geçiştirip akşamı bekliyor. Saat 18.00 olunca belediyenin önüne geliyor. Yakınmaların odaklandığı noktalardan biri de üniversite yemekhanelerindeki fiyat artışı, gıda kalitesinin düşmesi... Sürekli aynı yemeklerin çıktığını söylüyorlar. “Bulgur pilavı ve makarna yiyoruz sürekli” diyorlar. Porsiyonların azlığı da ayrı sorun.

Sıraya girenlerin tamamı okuldan sonra tek ve ilk işlerinin Çankaya Belediyesi’ne gelmek olduğunu söylüyor. Bazıları okullarından doğrudan kaldıkları yere gitme olanağına sahip oldukları halde karınlarını doyurmak için Kızılay’a geçiyor. Bazıları “Bilet parasına karnımızı doyuruyoruz” deyince, Büyükşehir Belediyesi’nin “Öğrenci kart” uygulamasından haberlerinin olmadığını anlıyoruz. “200 biniş 60 TL’ye, niye yararlanmıyorsun?” diye sorunca bir öğrenci şaşırdı. Daha etkili duyurulabilir.

Sıranın bulunduğumuz yeri belediyenin kapısına gelince öğrencilerden ayrıldık. Aklımıza geçen hafta Ankara’da barınma sorunu yaşayan ve eylem yapmak isteyen üniversitelilerin karga tulumba gözaltına alınmaları geldi. Anlayış farkı net: Kimi az sayıda öğrencinin barınma eylemine tahammül göstermiyor. Çankaya Belediyesi ise her akşam ailelerinden uzak öğrencilere üç çeşit yemek veriyor.