Çankaya’da kentlerin afet direncine yönelik panel düzenlendi: ‘Kağıt üzerinde kalan şehir planlamasının sonuçları ağır oldu’

Çankaya Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), dün Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde “Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar Paneli” düzenledi. Programın açılış konuşmalarını, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve SKB Genel Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yaptı.

‘BUGÜN ALINAN KARARLARIN BEDELİNİ GELECEK KUŞAKLAR ÖDÜYOR’

Kürsüye ilk olarak Güner çıktı. Güner, “Afetlere dirençli kentler ve toplumsal bir tartışma konusu olmasının üzerinde, doğrudan doğruya kamusal bir zorunluluk haline gelmiştir. 6 Şubat depremleri de göstermiştir ki; Bugün alınan kararların bedelini yarın gelecek kuşaklar ödemektedir. Onlara dirençli ve yaşanabilir kentler bırakabilmek için; Afetle mücadeleyi temenniyle değil, akıl ve bilim ile, aceleyle değil, uzmanlık ile, kapalı kapılar ardında değil, burada olduğu gibi toplumun ve kentlerin tüm paydaşlarıyla sürdürmek gerektiğine inanıyoruz” dedi.

‘AFET YÖNETİMİNİ REFLEKS ALANI HALİNDEN ÇIKARMALIYIZ’

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Tugay, “Yaşadığımız coğrafya afetler açısından şanssız. Yurttaşlarımız, türleri farklı olsa da hemen hemen her yerleşim yerimizde farklı afetler ve acılarıyla yüzleşiyorlar” dedi. İzmir’de afetlere karşı alınan önlemleri ve yapılması planlanan hizmetleri anlatan Tugay, “En iyi afet önleminin öngörü olduğunu sık sık konuşuyoruz. Bu yüzden afet yönetimini bir refleks alanı halinden çıkararak önlem almaya odaklanmalıyız. Gerçek başarı enkaz başında gerçekleşen kahramanlıklarla değil, yıkım öncesi alınan önlemlerle gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘EN GÜÇLÜ KURUMLAR BELEDİYELER’

ABB Başkanı Yavaş ise, belediye meclisinden geçecek kararla birlikte Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacaklarını söyledi. Yavaş, “Son zamanlarda büyükşehir yasası çıktıktan sonra durumumuz çok değişti. Özellikle 6 Şubat’tan sonra gördük ki; Türkiye’deki en güçlü kurumlar, büyükşehir belediyelerimiz. Artık büyükşehir belediyeleri, ekipman ve ekip olarak en güçlü kurum haline geldiler. Bütün belediyeler, deprem bölgesine koştu ve başarılı çalışmalar yaptı. Bu arada hükümetlerin de hareket tarzları değişti. Kendileri iş yapmak yerine bunları firmalar aracılığıyla yapmaya başladılar. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün artık aracı yok. Bütün ekipmanlarını şirketlerle iş yaptıkları için azalttılar. Bu yüzden artık belediyeler daha da önem kazandı” dedi.

KENTLERİN AFET DİRENCİ KONUŞULDU

Açılış konuşmalarının ardından panelin “Afetlere Dirençli Kentler” başlıklı ilk oturumu başladı. SKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, SKB Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, SKB Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ender Peker, SKB Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Burcu Zeybek ile MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Dr. Tuğçe Tezer konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda, kentlerin nasıl daha dirençli hale getirilebileceği, hangi önlemlerin alınabileceği konularının yanı sıra afet sonrası yapılması gerekenler noktasında alanında uzman kişilerin önerileri aktarıldı. İklim değişikliği ve kuraklık sorununun da ele alındığı oturumda belediye başkanlarına yağmur hasadına ilişkin de bazı bilgiler verildi.

İHMALLER TEK TEK SIRALANDI

Dr. Tuğçe Tezer’in yaptığı sunum ise ayakta alkışlandı. Tezer, Hatay Antakya’da depremin ardından geçen yılların ardından depremzedelerin hala zor durumda olduğunu ortaya koydu. Tezer, Hatay’ın 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olmamasına karşın aldığı hasarı görsellerle aktararak zamanında alınmayan önlemleri anlattı, ihmalleri sıraladı. Tezer, deprem öncesi Antakya’nın afet toplanma alanlarının büyük ölçüde yapılaşmış olduğunu, iktidarın getirdiği imar aflarını, kentsel dönüşümün gerçekleşmeyişini, şehir planlamasının kağıt üzerinde kaldığını, doğal alanların tahrip edildiğini, yapı denetiminin eksik kaldığını anlattı.

‘ÜÇ FAY HATTININ KESİŞTİĞİ YERE İNŞA EDİLEN HAVAALANI’

Tezer, Hatay Havalimanı’nın yapılışıyla Amik Gölü’nün kurutuluş sürecini sunumuyla aktardı. Gölün bir kısmına yapılmış olan havalimanının üç fay hattının kesiştiği noktaya inşa edildiğini belirten Tezer, depremin sonuçlarının tek sorumlusunun müteahhitler olmadığını, yapı denetim yetkililerinin, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin de ihmalleri bulunduğunu aktardı. Panel, daha sonra sırasıyla “Afetlere Dirençli Toplumlar”, “Afet Yönetimi ve Kurumlar Arası Koordinasyon” ve “Açık Kürsü” oturumlarıyla sürdü.