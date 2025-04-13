Çankaya’da yurttaşlar kent lokantasına yoğun ilgi gösteriyor: ‘Hem lezzetli, hem porsiyonu büyük’

Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:54

Güncelleme: 13.04.2025 - 15:54

Ankara’nın ilk ve tek kent lokantası olan Çankaya Kent Lokantası, yurttaşlarca ilgiyle karşılandı.

Çankaya Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Can Güner’in 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında vermiş olduğu vaatlerden biri olan lokanta, geçtiğimiz yılın ekim ayında açıldığından bu yana yurttaşların yoğun talebiyle karşı karşıya kalıyor.

75 liralık bir ücretle 4 çeşit yemek yeme imkanını bulan yurttaşlar, lokantanın önünde sıra oluşturuyor. 9 Nisan Çarşamba günü gittiğimiz lokantanın menüsünde domates çorbası, fırın but, meyhane pilavı ve ayran vardı. 65 yaş üstü bir yurttaş, hizmetten memnuniyetini Cumhuriyet’e anlattı.

Sırada bekleyen yurttaş, “Uzakta oturmama karşın geliyorum. Sayısının artması gerekiyor. 75 liraya dışarıda ne verirler? Sokaktaki restorantlardansa burayı tercih ediyorum. Dışarıda bir sürü para alıyorlar. Hiçbir lezzeti yok ve porsiyonu düşük. Buranın hem lezzeti var. Porsiyonları da gayet yeterli” dedi.

‘İKİNCİ KENT LOKANTASI DA YOLDA’

Çankaya Belediye Başkanı Güner, ramazan ayında esnaf odaları ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldiği bir iftar programında ilk kent lokantasına yönelik taleplerin fazla olduğunu söyleyerek ikinci kent lokantasının da açılacağını belirtti. Güner, söz konusu sosyal yardımlara devam edeceklerini ifade ederek “dayanışmayı büyüteceklerini” vurguladı.