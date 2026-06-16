Çankayalı CHP üyeleri parti içi gelişmeleri değerlendirdi

Ankara Çankaya’nın 18 mahallesinden yaklaşık 60 CHP üyesi, bir araya gelerek Türkiye’de ve CHP’de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Tartışmalar sonucunda, ortaya bir sonuç bildirisi çıkartıldı. Bildiride, yaşanan ‘mutlak butlan’ sürecinin demokratik yaşama siyasi bir müdahale olduğu belirtilerek “Bu darbenin partimizin birinci parti konumunu yerel seçimlerden bu yana koruması ve iktidar bloğunun toplumun sorunlarına çözüm üretmemesi nedeniyle organize edildiğini değerlendiriyoruz. Partimizde siyasal meşruiyetin kaynağının güdümlü mahkemeler değil parti üyelerinin iradesi olduğunu tekrarlıyoruz. Forum katılımcıları, halkın desteğini ve değişim talebini temsil eden siyasal hattın arkasında durmaktadır. Bu süreç halkın büyük coşkusuyla kucakladığı yeni bir lider olarak Özgür Özel’i öne çıkarmıştır. Ancak güçlü liderlik kadar güçlü kadroların, kolektif aklın ve kurumsal mekanizmaların da gerekli olduğu açıktır” denildi.

‘EN KÜÇÜK YEREL BİRİMLERDEN BAŞLAMALI’

Mücadelenin örgütlü halk gücüyle sürdürüleceği vurgulanan bildiride, “Hiçbir lider, hiçbir yönetici ve hiçbir kurum tek başına bu süreci aşamaz. Çözüm, yerelinde örgütlenmiş parti üyelerinin, emek ve meslek örgütlerinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında örgütlü yurttaşlar ile birlikte mücadele gücünü büyütmesindedir” ifadesi kullanıldı. Mahalleden başlayan yeni bir örgütlenme seferberliğinin gerektiği belirtilirken, “Her üye bulunduğu mahallede yeni siyasi anlayışın temsilcisi olarak hareket etmelidir. Mahalle forumları, çalışma grupları, dayanışma ağları, sosyal medya mecraları ve dijital iletişim kanalları yaygınlaştırılmalıdır. Demokratik siyasetin yeniden kuruluşu, en küçük yerel birimlerden başlamalıdır” denildi. Geleceğin temel ilkesinin parti içi demokrasi olmasının gerekliliğine dikkat çekilen bildiride, “Yaşanan buhrandan çıkarılacak en önemli derslerden biri budur. Atamaların, kapalı devre karar süreçlerinin ve üyeyi etkisizleştiren anlayışların tekrarına izin verilmemelidir. Yeni dönemin temel ilkesi üyelerin söz ve karar hakkı olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

‘MADDİ MANEVİ HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ’

Yeni bir yol haritası çizilmesi gerektiğini belirten üyeler, öncelikli isteklerinin “derhal olağanüstü kurultay” olduğunu vurguladı. Kurultayın yapılmadığı konuşllarda yeni bir örgüt oluşturmanın zorunlu hale geleceğine dikkat çekilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

“CHP’nin tarihsel birikimini, örgütsel hafızasını ve toplumsal desteğini temsil eden kadrolarının ve üyelerinin iradesi olağanüstü kurultay yoluyla yeniden ortaya konulmayıp parti üzerindeki vesayet ve müdahale kalıcılaştırılmak istenirse, demokratik muhalefetin yeni bir siyasal örgütlenme etrafında birleşmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Böyle bir durumda kurulacak yapının temelinde taban örgütlülüğü, parti içi demokrasi, kolektif liderlik ve halkçı-sosyal demokrat bir program bulunmalıdır. Bizler açılacak yeni yolda maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazırız. Halka umut veren bir siyasi hareketi halk asla yalnız bırakmayacaktır. Bunun en güzel örneğini, Kurtuluş Savaşında işgalcilere karşı mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk’e, tüm yokluklara rağmen varını yoğunu ortaya koyarak destek veren Anadolu halkı göstermiştir. Bugünün görevi umutsuzluğu büyütmek değil, örgütlü umudu kurmaktır. Çünkü tarih göstermiştir ki, milletin azmi ve kararlılığı her türlü vesayeti yenmeye muktedirdir.”