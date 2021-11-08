Çankırı Valiliği açıkladı: AKP'li Eldivan Belediyesi'ndeki skandal üzerine harekete geçildi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 14:28

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir yurttaşı belediye makamında kurduğu sözde mahkeme ile ilçeden kovmuştu.

AKP'li başkan tarafından kovulan esnaf, "'Ya toplantıya gel ya seni linç edecekler' dendiği için toplantıya katıldım" demişti.









VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.