Çankırı'da AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu

07 Kasım 2021 Pazar, 09:43

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde son dönemlerde görülmemiş bir olay yaşandı. AKP'li Belediye Başkanı'nın makamında toplanan muhtar ve esnaflardan oluşan bir grup kendilerince hakkında hüküm verilen vatandaşın ilçeyi terk etmesini istedi.

Belediye binasındaki makam odasının ortasına oturtulan A.A. isimli yurttaşa aldıkları kararı AKP'li Başkan Mustafa Lafcı bildirdi. Yaşadıklarını, Yeniçağ'dan Baran Gül'e anlatan A.A. kısa bir süre içerisinde ilçeyi terk etmek zorunda olduklarını açıkladı.

ŞANTAJ VE VİDEO

Eldivan ilçesinde esnaflık yapan A.A.'nın anlatımına göre her şey geçen aylarda eşi ile çektikleri özel görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir şahıs kendileriyle görüşmek istedi.

Bir hafta önce eşi ile görüşmeye giden A.A., fırıncının videonun elinde olduğunu ve kendilerine ahlaksız bir teklifte bulunduğunu anlattı. Teklifi reddeden ve tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu.

BAŞKANIN BABASI VE MUHTAR GELDİ

Geçen perşembe günü AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarının dükkanına gelerek kendisini tehdit ettiğini ve görüntüdeki sözde mahkemeye götürüldüğünü anlatan A.A. şunları söyledi:

"Başkanın babası Hasan Lafcı ve muhtar, yanlarında iki kişi ile dükkanıma geldiler. Ben gitmek istemedim. Bana 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dediler. Bu şekilde gittim. Kamera görüntüleri incelenirse söylediklerim doğru çıkacak."

"BURADA KALMANIZIN UYGUN OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Gelişen olayların devamında ise görüntülere yansıyan AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın makam odasında toplanan sözde mahkeme toplanıyor.

Görüntülerde Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.

BASKI, TEHDİT...

Ailesi ve kendisinin yaşadığı baskı, şantaj ve tehditleri Yeniçağ'a anlatan A.A., şunları söyledi:

"Yaşadıklarımızdan dolayı eşim çalıştığı iş yerine gidemiyor. 24 yaşındaki kızım da işine gidemiyor. Kızım hakkında da dedikodu çıkardılar. 17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor. Yanımıza gelmek istemiyor. Oğlumu da etkiliyorlar. Görüntülerdeki kişiler tarafından ilçeyi terk etmemiz için baskı yapıldı."

İŞ YERİNE EL KOYULDU

İlçede bulunan iş yerine de el koyulduğunu anlatan A.A., “Camları tamamen kaplanmış içerisi görünmesin diye. Kapıya da ‘kapalı’ yazısı yazmışlar. Malzemelerimi almak için gittim kilidi değiştirilmiş.” dedi.

A.A. AKP’li Başkan Mustafa Lafcı hakkında da şikayetçi olmak istediğini ancak korktuğunu ifade etti.

AKP’li Eldiven Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Buralarda Yaren kültürü vardır. Yaren Başağalarının Kaymakam, Belediye Başkanları kadar değeri vardır. Burada onlar da var. Mahkeme gibi bir durum söz konusu değil. Bunun talebi esnaf ve muhtarlardan geliyor. Bahsedilen videonun bir bölümünü izledim midem bulandı. Böyle bir adamın dükkanına nasıl çocuklarımızı göndereceğiz” diye belirtti.