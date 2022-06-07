Çankırı'da bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı!

07 Haziran 2022 Salı, 09:34

Buğdaypazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta R.T. (38) ile annesi S.K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından R.T, annesi ile evde bulunan A.İ.K. (52) ve üvey kardeşi Y.K'yi (33) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında R.T'nin de vücudunda kesikler meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri R.T'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.