Çankırı'da bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı!
Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralıların, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Buğdaypazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta R.T. (38) ile annesi S.K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından R.T, annesi ile evde bulunan A.İ.K. (52) ve üvey kardeşi Y.K'yi (33) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında R.T'nin de vücudunda kesikler meydana geldi.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri R.T'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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