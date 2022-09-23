Çankırı'da bir çoban arazide ölü bulundu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çoban Dursun Yanaşma, arazide ölü bulundu. Yanaşma'nın başını çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 09:53
Çankırı'da bir çoban arazide ölü bulundu
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İğdir köyünde çobanlık yapan Dursun Yanaşma (60), dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvanların yanında çobanı göremeyen köy sakinleri, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

'DÜŞME' İHTİMALİ

AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Gökçakıl mevkisinde Yanaşma'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık ekipleri, Yanaşma'nın düşüp başını çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruyor.


Çankırı çoban ölü bulundu

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